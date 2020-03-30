У Франції медиків годує мішленівський шеф-кухар

У Бургундії шеф-кухар Такаші Кіношіта, удостоєний зірки Мішлен, після закриття ресторану на карантин почав готувати для медиків, які цілодобово працюють в лікарні міста Діжоні.

Про це повідомляє The Guardian.

«Замість того, щоб готувати їжу для своїх звичайних гостей, він готує для лікарів, медсестер і персоналу, які цілодобово працюють в найближчій лікарні в східному французькому місті Діжоні», - йдеться в повідомленні.

Після закриття готелю Château de Courban в самому центрі виноградників Бургундії через пандемію коронавірусу Кіношіта був змушений припинити готувати вишукані страви для своїх звичайних гостей, і замість цього почав готувати для медиків.

Зазначається, що шеф-кухар готує в захисній масці і рукавичках.

«В Японії, якщо трапиться катастрофа, культурна відповідь - приготувати що-небудь поїсти, тому я дуже радий цим зайнятися. Мені було цікаво, чим я міг би допомогти в цей час, і готувати для працівників охорони здоров'я - задоволення », - сказав 40-річний кухар.

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Для страв кухар використовує інгредієнти, які залишилися на кухні. Також місцеві виробники пожертвували продукти в підтримку медиків.

За даними Worldmeters , у світі зафіксовано 702,568 випадків коронавіруса, з них 33,190 летальних, 149,219 особи одужали.

Фото: Chateau de Courban