У Франції медиків годує мішленівський шеф-кухар
Про це повідомляє The Guardian.
«Замість того, щоб готувати їжу для своїх звичайних гостей, він готує для лікарів, медсестер і персоналу, які цілодобово працюють в найближчій лікарні в східному французькому місті Діжоні», - йдеться в повідомленні.
Після закриття готелю Château de Courban в самому центрі виноградників Бургундії через пандемію коронавірусу Кіношіта був змушений припинити готувати вишукані страви для своїх звичайних гостей, і замість цього почав готувати для медиків.
Зазначається, що шеф-кухар готує в захисній масці і рукавичках.
«В Японії, якщо трапиться катастрофа, культурна відповідь - приготувати що-небудь поїсти, тому я дуже радий цим зайнятися. Мені було цікаво, чим я міг би допомогти в цей час, і готувати для працівників охорони здоров'я - задоволення », - сказав 40-річний кухар.
Для страв кухар використовує інгредієнти, які залишилися на кухні. Також місцеві виробники пожертвували продукти в підтримку медиків.
За даними Worldmeters, у світі зафіксовано 702,568 випадків коронавіруса, з них 33,190 летальних, 149,219 особи одужали.
Фото: Chateau de Courban