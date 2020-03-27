Нацопера переносить вистави з квітня на червень

Через запровадження Кабінетом міністрів режиму надзвичайної ситуації Національна опера переносить вистави квітня на червень 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба театру.

"У зв’язку з рішенням уряду України про запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року, квітневі вистави переносяться на червень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виставу "Буратіно" перенесено на липень. Дату буде повідомлено окремо. Квитки на вистави дійсні.

Також повідомляється, що Національна опера України має розпочати роботу після завершення офіційного терміну карантину - 25 квітня. Каси театру також мають відкритися 25 квітня. Онлайн-система продажу квитків працює у звичному режимі.

Довідки щодо переносу вистав та повернення квитків можна буде отримати з 25 квітня за телефонами: (044) 235-26-06, (044) 234-03-53 та tickets@opera.com.ua