У Нацопері завершуються репетиції “Богеми”, 14 листопада — прем'єра

Прем’єра “Богеми” Джакомо Пуччіні відбудеться в Національній опері України 14 та 16 листопада. Ця буде не тільки сучасна за постановкою і за духом вистава, покликана залучити до театру насамперед молодого глядача, — її дія на півстоліття наблизиться до нас у часі.

На цьому наголосив режисер-постановник Італо Нунціата у розмові з журналістами в перерві під час генеральної репетиції “Богеми”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Богема” - це дуже гарна опера Пуччіні і дуже сучасна, що важливо для того, щоб залучити більше молоді. Тут ідеться про те, що хвилює молодь, а її зараз важко схвилювати чимось, крім почуттів... Ми намагаємося в усіх аспектах трохи наблизити оперу до сьогодення — і в плані драматичності, і поведінки артистів на сцені, і періоду часу, який ми взяли за основу, — це 1950-ті роки. З тим, щоб це сприймалось не як щось, укрите пилом, або оцінене, але, на жаль, далеке від нас. Я претендую на те, що це буде більш нова, свіжа постановка, більш наближена до молодої публіки”, - підкреслив Нунціата.

Генеральна репетиція опери "Богема" в Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, порівняно з більш статичними операми Верді, постановкою яких він займався в Національній опері кілька років тому, опери Пуччіні значно жвавіші і живіші. І, на його думку, саме такі потрібні для репертуару Національної опери України.

Італійський режисер зазначив, що з частиною артистів йому вже довелося працювати на попередніх постановках — як “Макбет”, “Манон Леско”, “Бал-маскарад”, “Любовний напій”, “Попелюшка”. Зокрема, це Лілія Гревцова, Геннадій Ващенко, Олександр Бойко, Сергій Магера. Інші виконавці для нього новенькі.

“Це молодь. Але це молодь, яка прагне працювати і прагне більше рухатись на сцені — не так, як це прийнято в традиційній опері. І це мене дуже радує і надихає”, - сказав режисер.

Він пояснив, що переніс дію в 1950-ті роки, тому що це був визначальний період, коли відбувався розквіт мистецтва, незважаючи на певні обмеження післявоєнних років. Коли з’явилися великі актори, письменники, митці. Коли артисти на сцені почали рухатись інакше, наближено до реального життя. Коли змінювалася мода, і ця мода 50-их теж певною мірою сьогодні відновлюється.

“Ми сподіваємося, що ця ниточка, яку ми перекидаємо до 50-их років, допоможе нам налагодити фідбек. Ми цю лінію намагалися витримати впродовж всієї дії, і саме тому в нас присутні афіші найвідоміших французьких, італійських фільмів 50-их років — щоб створити певну атмосферу, затягнути глядача. Ми сподіваємося, що такі постановки, дещо видозмінені, осучаснені, але без претензій на модернізм, дозволять нашим слухачам зрозуміти і перейнятися цією вічною музикою, яка в кожний відрізок часу має вписуватися так, наче вона створена сьогодні”, - підкреслив Нунціата.

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Він розповів, що репетиції тривають майже місяць, і вони в розпалі роботи. “Ми працюємо дуже інтенсивно, тому що маємо менше часу на підготовку всього, в тому числі і репетицій, і технічних речей”, — зазначив режисер-постановник.

У репетиції були задіяні співаки, які вийдуть на сцену 14 листопада. Це Валентин Дитюк, Ольга Фомічова, Лілія Гревцова, Андрій Бондаренко, Геннадій Ващенко, Сергій Магера, Олександр Мілєв, Андрій Маслаков.

А 16 листопада головні партії виконають Тетяна Ганіна, Дмитро Іванченко, Петро Приймак, Сусанна Чахоян, Олександр Бойко, Богдан Тарас, Сергій Ковнір, Дмитро Агєєв.

Диригент-постановник - Микола Дядюра, художник-постановник - Марія Левитська, хормейстер-постановник - Богдан Пліш.