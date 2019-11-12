У Львівській опері стартує Міжнародний конкурс імені Крушельницької

У Львівській опері стартує Міжнародний конкурс імені Крушельницької

Укрінформ
П’ятий Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької розпочинається 12 листопада у Львівській національній опері.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“Конкурс триватиме впродовж 12-22 листопада 2019 року. Участь у ньому візьмуть 54 оперні співаки та співачки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусі та Угорщини”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 12 листопада о 13:30 відбудеться жеребкування, о 17:30 – пресбрифінг та урочисте відкриття конкурсу. Цього вечора на сцені Львівської опери звучатиме “Дон Жуан” Вольфганга Амадея Моцарта в режисурі Василя Вовкуна, диригент – Юрій Бервецький.

Змагання відбуватимуться у три тури. У першому (13-15 листопада) учасники співатимуть арії у супроводі фортепіано; у 2-му (17-18 листопада), куди потраплять лише 24 співаки, – у супроводі оркестру. У запропонованій для виконання програмі, окрім світової класики, обов’язковою є арія з опер українських композиторів – Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Аркаса, Миколи тощо.

Особливістю конкурсу є те, що в третьому турі (19-21 листопада), до якого оберуть 10 конкурсантів, співаки виступатимуть в операх з репертуару театру. Це неймовірний виклик, адже підготуватися до вистави можна буде лише після однієї ранкової репетиції.

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Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що становить понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород. Завершиться конкурс 22 листопада нагородженням та Гала-концертом переможців.

Усі тури конкурсу можна відвідати безкоштовно. Слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.

Оцінюватимуть виступи члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини на чолі з солісткою Віденської опери Вікторією Лук’янець.

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