У Львівській опері стартує Міжнародний конкурс імені Крушельницької

П’ятий Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької розпочинається 12 листопада у Львівській національній опері.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“Конкурс триватиме впродовж 12-22 листопада 2019 року. Участь у ньому візьмуть 54 оперні співаки та співачки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусі та Угорщини”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 12 листопада о 13:30 відбудеться жеребкування, о 17:30 – пресбрифінг та урочисте відкриття конкурсу. Цього вечора на сцені Львівської опери звучатиме “Дон Жуан” Вольфганга Амадея Моцарта в режисурі Василя Вовкуна, диригент – Юрій Бервецький.

Змагання відбуватимуться у три тури. У першому (13-15 листопада) учасники співатимуть арії у супроводі фортепіано; у 2-му (17-18 листопада), куди потраплять лише 24 співаки, – у супроводі оркестру. У запропонованій для виконання програмі, окрім світової класики, обов’язковою є арія з опер українських композиторів – Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Аркаса, Миколи тощо.

Особливістю конкурсу є те, що в третьому турі (19-21 листопада), до якого оберуть 10 конкурсантів, співаки виступатимуть в операх з репертуару театру. Це неймовірний виклик, адже підготуватися до вистави можна буде лише після однієї ранкової репетиції.

Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що становить понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород. Завершиться конкурс 22 листопада нагородженням та Гала-концертом переможців.

Усі тури конкурсу можна відвідати безкоштовно. Слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.

Оцінюватимуть виступи члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини на чолі з солісткою Віденської опери Вікторією Лук’янець.