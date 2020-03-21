Фільм про УПА та Армію Крайову виклали в інтернет
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Онлайн-прем’єра стрічки, у якій розповідається про відносини України та Польщі в період Другої світової та одразу після її завершення, відбулася на офіційному YouTube-каналі кінокомпанії «УМ-Груп», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, опубліковано одразу три різні мовні версії картини:
- оригінальну чотиримовну версію з українськими субтитрами, у якій персонажі спілкуються українською, польською, російською та німецькою мовами. До озвучування було залучено акторів Андрія Мостренка, Віктора Лафаровича та Катерину Білик;
- версію з українським дубляжем, до якого долучилися актори Михайло Кукуюк та Катерина Качан;
- версію з англійським перекладом підписів та англійськими субтитрами:
Документальний фільм «Рубіж. Грубешівська операція» розповідає про визвольну боротьбу українських повстанців з УПА та польських партизанів з АК (Армія Крайова) під час та після Другої світової війни. Найбільш вдалою спільною польсько-українською військовою операцією повстанців став напад підрозділів УПА та ВіН («Воля і незалежність», вихідці з АК) на контрольоване силами НКВС повітове місто Грубешів у 1946 році.
Проєкт фільму став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку в обсязі 3 млн 468 тис. 235 грн. (100% загальної вартості виробництва). До створення картини долучилися Український та Польський інститути національної пам’яті.