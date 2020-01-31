Мер Франківська подарував Музею Бандери листівки ОУН та УПА, які купив на аукціоні

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків викупив на аукціоні 8 листівок, які виготовляли в підпіллі ОУН та УПА, і передав їх в експозицію обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

Про це журналістам сказав директор музею історик Ярослав Коретчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні в чергове поповнюємо музейні фонди. Це – листівки, які випускали підпільні організації ОУН та УПА. Ця ініціатива відбулася завдяки міському голові Руслану Марцінківу, який допоміг придбати ці листівки на антикварному аукціоні. Сьогодні ми їх представляємо. Стан цих восьми листівок крихкий. Тому будемо працювати з державним архівом області для того, аби їх реставрувати», - зазначив Коретчук.

Він зауважив, що найдавніша листівка випущена 1943 року і «на ній є звернення до латишів, естонців та литовців вести спільну боротьбу за визволення не лише України, а виступити спільним фронтом поневолених народів». Історик вважає цю листівку унікальною. Інші, за його словами, теж є цікавими для розуміння історії визвольного руху в Україні.

«Це листівки 40-х років минулого століття, які частково є у карикатурній формі, частково у словесній. Це - різноманітні заклики до українського селянства, наприклад, не вступати у колгоспи. Є карикатурна листівка, де зображені комуністичні діячі Румунії, Болгарії, які танцюють навколо Радянського Союзу», - сказав Коретчук і додав, що такі речі мають не потрапляти до приватних колекцій, а зберігатися в музеї для того, щоб їх побачило більше людей.

Мер Франківська подарував Музею Бандери підпільні листівки ОУН та УПА / Фото: Укрінформ.

«Нині - переддень святкування дня створення Організації українських націоналістів. Офіційно її створили 1 лютого 1929 року. Думаю, це хороший подарунок для нашого музею», - наголосив Марцінків.

Він зізнався, що тема ОУН-УПА є його захопленням. Мер вважає, що до кінця вона не досліджена, а тому наступним дарунком для міста має стати книга про ОУН в Івано-Франківську.

«Для нас дуже цікавий період з 1943-го до 1950 року, коли національно-визвольна боротьба була найбільш масовою і охоплювала території від Прибалтики до півдня України… Тому сьогодні тішимось, що зможемо вберегти такі листівки. Насправді, їх багато в приватних колекціях, особливо – з архівів московського КДБ, які ще продавали на московських сайтах… Ці листівки – унікальні… Їх тоді роздавали, але за одну таку листівку можна було отримати до 10 років тюрми. Тому не дивуйтеся, що їх тираж сягав кількох тисяч, але їх розповсюдження було проблемним питанням», - зазначив мер і розповів, що за кожну з таких листівок він віддав на інтернет-аукціоні до тисячі гривень власних коштів. У кого придбав листівки, він не знає, але вважає їх цінними історичними документами.