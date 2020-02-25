У мережу виклали документи з архіву КДБ про "праву руку" Шухевича

Центр досліджень визвольного руху та Архів СБУ опублікували онлайн-колекцію документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидора (псевдонім "Шелест").

Про це Укрінформу повідомили 25 лютого у Центрі досліджень визвольного руху.

"110 років тому народився полковник Василь Сидор — "Шелест", один із ключових командирів Української повстанської армії, який загинув у бою з НКВС у 1949 році. Приватні світлини, листування із Шухевичем та оперативні плани МГБ із розшуку "Шелеста" сьогодні стали доступними онлайн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час німецької окупації "Шелест" виконував розвідувальні завдання, зокрема його група в 1942 році ліквідувала у Києві агентів німецької поліції безпеки, убивць оунівського лідера Дмитра Мирона — "Орлика".

"Права рука" головнокомандувача УПА Романа Шухевича Сидор увійшов до генштабу підпільної армії, створив та очолив найбільшу із генеральних воєнних округ — УПА-Захід, яка діяла в Карпатах до 1949 року", - інформує Центр досліджень визвольного руху.

Оприлюднена онлайн-збірка включає документи генеральної воєнної округи УПА-Захід, інструкції та накази Крайового військового штабу УПА, узгоджені "Шелестом", листування з Романом Шухевичем, особисті світлини Сидора з дружиною Надією Романів (зв’язковою ОУН, співробітницею СБ ОУН, учасницею ІІ-го Великого збору ОУН (б)).

У колекції також опубліковано документи Міністерства держбезпеки СРСР про операцію із розшуку Сидора, протоколи допитів полонених підпільників, агентурні донесення, плани агентурно-оперативних заходів.

"Ділове листування керівників допомагає краще зрозуміти військово-політичну ситуацію, а також настрої та надії підпільників після закінчення Другої світової війни", — пояснює упорядник колекції, співробітник Центру досліджень визвольного руху Денис Пасічник.

Наприклад, у листі до "Шелеста" Роман Шухевич під псевдонімом "Чернець" пише: "Цікавим є те, що на Кам’янець-Подільщині горять колгоспи, а війська, що йдуть на схід, сильно деморалізовані добробутом, який вони бачили на заході. Всі кажуть, що вже в колгоспах працювати не думають. Це дає нам певні надії".

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Оцифровані документи про Василя Сидора та його діяльність зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ). Усього опубліковано 62 документи.

Довідка. Полковник Василь Сидор (псевдоніми: "Шелест", "Конрад", "Кравс", "Зов", "Лісовик", "Ростислав Вишитий") народився 24 лютого 1910 року на Львівщині. Навчався у Львівському університеті. Полковник Української повстанської армії, командир УПА-Захід, нагороджений Срібним хрестом бойової заслуги Першого класу. Командир сотні батальйону "Нахтіґаль". Заарештований німцями на початку 1943 року за участь в Організації українських націоналістів. Шеф Крайового військового штабу УПА-Північ з 1943 року, тоді ж увійшов до Головного військового штабу УПА. У 1947 році очолив Карпатський крайовий провід ОУН — одне з найпотужніших підпільних об’єднань. Загинув у квітні 1949 року разом з дружиною Надією Романів та кількома охоронцями у бою з військами МДБ біля с. Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області.

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