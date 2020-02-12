У Сіднеї поховали останнього бійця УПА на терені Австралії

У Сіднеї поховали Володимира Костку - останнього бійця УПА, який 70 років мешкав в Австралії.

Про це повідомив Почесний консул України в Сіднеї Ярослав Дума у Facebook.

«10 лютого 2020 р. поховано останього борця з рядів УПА, котрий прожив 70 років на терені Сіднея, Австралія, - сл. пам. Володимира Костку – «Чумака», - написав Ярослав Дума.

У своєму прощальному слові Почесний консул України розповів, що Володимир Костка ще у підлітковому віці був готовий віддати власне життя для здобуття свободи та демократичних цінностей своєї батьківщини України. Він приєднався до лав УПА, «щоб боротися проти свавілля двох найбільших гнобителів світу - гітлерівської нацистської Німеччини та сталінської комуністичної Росії».

Ярослав Дума передав слова співчуття родині покійного Володимира, які були надіслані з усіх куточків світу від колег та побратимів; співчуття від сина покійного головнокомандувача УПА генерала Романа Шухевича Юрія Шухевича.

«Нехай чужа земля Австралії, як його останнє місце відпочинку, назавжди стане місцем миру і спокою, за яку він боровся і так прагнув, у своїй рідній Україні. Слава Україні! Героям Слава!», - додав Ярослав Дума.

Раніше у своєму дописі він розмістив повідомлення Теренового Проводу ОУН в Австралії про Володимир Костку, який помер 1 січня 2020 року на 96-му році життя.

Володимир Костка народився 17 квітня 1924 р в селі Тростянець, Добромилського повіту, що на Львівщині. З 1943 року входить до мережі ОУН. У квітні 1945 року Костку прийняли до сотні командира Бурлака, дали псевдо «Чумак» і пізніше дали під командування рій.

Був поранений, лікувався в криївці-шпитальці. Після одужання поверувся до своєї сотні та перебрав назад свій рій. «Чумака» було назначено Булавним.

У 1947 році командир Бурлак розподілив сотню на сім груп і дав завдання кожній пробиратися до американського зону в Німеччині. «Чумак» був у складі третьої групи, а маршрут пролягав територією тодішньої Чехословаччині. Через три місяці у листопаді група «Чумака» прибула до американської зони біля міста Пассау.

Американці перевезли всіх до українського табору в Лайцтум. За кілька днів Костку, на його прохання, перевозять до табору в Новому Ульмі.

В 1949 році Костка записується з іншими на виїзд до Австралії. До Сіднею прибуває в липні 1949 року.

В Австралії зустрів дівчину Катерину, яка приїхала до Австралії з Нідерландів. Вони побралися в лютому 1954 року. В 1955 році у подружжя народилася дочка Діана, а пізніше син Андрій.

Як зазначається, Володимир Костка мріяв про подорож в Україну, його ніколи не покидала надія побачити свою рідну батьківщину та її столицю Київ.

Мрії «Чумака» справдилися 1992 року, коли він разом із Станицею Вояків УПА та дружинною Катериною мав нагоду поїхати на святкування 50-ліття УПА в Києві та відзначення першої річниці незалежности України, за яку Костка боровся в рядах УПА.

У Тереновому Проводі ОУН в Австралії подякували Володимиру Костці «за готовість віддати все за волю України, за величезний вклад на ниві громадської, сумівської та церковної праці на терені Австралії».

Фото: ukrpohliad.org, Jaroslav Duma у Facebook