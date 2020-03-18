Ветеринари просять не зачиняти зоомагазини та ветлікарні

Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин виступила із відкритим зверненням щодо недопущення повного закриття ветеринарних клінік, ветеринарних аптек та зоомагазинів в умовах карантину.

Звернення оприлюднено на сторінці асоціації у Facebook.

"По мірі того, як здійснюються захисні міри, скасовуються масові події і закриваються відповідні установи для створення соціальної дистанції, яка допоможе контролювати поширення хвороби, ми наполегливо закликаємо вас також враховувати благополуччя домашніх тварин, які є улюбленцями багатьох громадян України та не несуть жодної загрози у вигляді зараження або поширення коронавірусу Covid-19", - йдеться зверненні.

У асоціації наголошують: є життєво важливим, аби підприємства, які надають товари або послуги з догляду за домашніми тваринами (а саме: непродовольчі магазини, що спеціалізуються на торгівлі кормами для тварин, ветеринарні аптеки і ветеринарні клініки), були включені в число важливих об'єктів інфраструктури, які повинні залишатися відкритими протягом всієї кризи.

"Зі свого боку, зобов’язуємося забезпечити належні карантинні заходи на наших підприємствах на рівні продовольчих магазинів", - йдеться у тексті заяви.

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Звернення за підписом президента Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин Ушакова В.М. адресували до т.в.о. голови Держпродспоживслужби Шевченко О.П.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.