Ветеринари просять не зачиняти зоомагазини та ветлікарні

Ветеринари просять не зачиняти зоомагазини та ветлікарні

Звернення
Укрінформ
Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин виступила із відкритим зверненням щодо недопущення повного закриття ветеринарних клінік, ветеринарних аптек та зоомагазинів в умовах карантину.

Звернення оприлюднено на сторінці асоціації у Facebook.

"По мірі того, як здійснюються захисні міри, скасовуються масові події і закриваються відповідні установи для створення соціальної дистанції, яка допоможе контролювати поширення хвороби, ми наполегливо закликаємо вас також враховувати благополуччя домашніх тварин, які є улюбленцями багатьох громадян України та не несуть жодної загрози у вигляді зараження або поширення коронавірусу Covid-19", - йдеться зверненні.

У асоціації наголошують: є життєво важливим, аби підприємства, які надають товари або послуги з догляду за домашніми тваринами (а саме: непродовольчі магазини, що спеціалізуються на торгівлі кормами для тварин, ветеринарні аптеки і ветеринарні клініки), були включені в число важливих об'єктів інфраструктури, які повинні залишатися відкритими протягом всієї кризи.

"Зі свого боку, зобов’язуємося забезпечити належні карантинні заходи на наших підприємствах на рівні продовольчих магазинів", - йдеться у тексті заяви.

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Звернення за підписом президента Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин Ушакова В.М. адресували до т.в.о. голови Держпродспоживслужби Шевченко О.П.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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