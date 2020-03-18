Харчишин зробив другий тест на коронавірус — результат негативний
Про це музикант повідомив у Facebook.
«Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу Covid-19 (коронавірусу), мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання», – зазначив він.
При цьому Харчишин проілюстрував свій допис фотокопіями результатів обох своїх тестів.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні фронтмен гурту "Друга ріка" Харчишин зазначив, що перевіряється на коронавірус після повернення з Італії, оскільки відчув симптоми вірусу Covid-19.
У світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли.
На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.
Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn/