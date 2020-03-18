Харчишин зробив другий тест на коронавірус — результат негативний

Повторний тест підтвердив відсутність коронавірусної інфекції у лідера гурту українського рок-гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина.

Про це музикант повідомив у Facebook.

«Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу Covid-19 (коронавірусу), мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання», – зазначив він.

При цьому Харчишин проілюстрував свій допис фотокопіями результатів обох своїх тестів.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні фронтмен гурту "Друга ріка" Харчишин зазначив, що перевіряється на коронавірус після повернення з Італії, оскільки відчув симптоми вірусу Covid-19.

У світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn/