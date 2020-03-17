Фронтмена гурту "Друга Ріка" перевірили на коронавірус

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин після поїздки до Італії відчув симптоми коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я один з тих, хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах Covid-19", - написав музикант.

Він розповів, що мав такі симптоми, як сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, а також відвідував аеропорти у Мілані, Римі, Турині, Празі та здійснив подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії з зупинками у людних місцях.

У страховій компанії йому рекомендували звернутися до "швидкої". Однак артиста, який перебував у передмісті Києва, направили не до найближчої лікарні, а у Білу Церкву, що за 100 кілометрів. Проте в тамтешній лікарні з'ясувалося, що тестів на коронавірус тут, у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з Covid-19, немає, - вони в Ірпені, звідки й "швидка".

"Тест таки зробили у неділю (потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію", - зазначив Харчишин.

Він додав, що нині перебуває у приватній клініці.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний – на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.