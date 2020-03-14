Netflix та Disney призупиняють виробництво телепроєктів
Про це повідомляє The Verge.
"Обидві компанії Netflix та Disney призупинили виробництво існуючих фільмів та телевізійних шоу, намагаючись запобігти подальшому поширенню нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Роботи припинили, зокрема, над новим сезоном серіалу “Дивні дива” від Netflix та проєктом Disney “Русалонька”. Netflix підтвердив, що призупиняє виробництво кінопродуктів у США та Канаді терміном на два тижні через запроваджені урядами обмеження.
У заяві Disney зазначається, що хоча не було підтверджених випадків Covid-19 на знімальних майданчиках, після оцінки умов та врахування інтересів акторів та персоналу, було прийнято рішення призупинити виробництво деяких фільмів на короткий час.
У заяві Disney додали, що компанія продовжуватиме оцінювати ситуацію та відновить роботи якомога швидше. Наразі незрозуміло, чи це рішення компаній вплине на очікувані терміни виходу продукції на екрани.
За останніми даними, у всьому світі коронавірусом заразилися 147 838 осіб, померли 5 539, одужали - 71 718 людей.