Netflix та Disney призупиняють виробництво телепроєктів

Компанії Netflix та Disney призупинили виробництво фільмів та телешоу через світову пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

"Обидві компанії Netflix та Disney призупинили виробництво існуючих фільмів та телевізійних шоу, намагаючись запобігти подальшому поширенню нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Роботи припинили, зокрема, над новим сезоном серіалу “Дивні дива” від Netflix та проєктом Disney “Русалонька”. Netflix підтвердив, що призупиняє виробництво кінопродуктів у США та Канаді терміном на два тижні через запроваджені урядами обмеження.

У заяві Disney зазначається, що хоча не було підтверджених випадків Covid-19 на знімальних майданчиках, після оцінки умов та врахування інтересів акторів та персоналу, було прийнято рішення призупинити виробництво деяких фільмів на короткий час.

Читайте також: Apple зачиняє крамниці в усьому світі

У заяві Disney додали, що компанія продовжуватиме оцінювати ситуацію та відновить роботи якомога швидше. Наразі незрозуміло, чи це рішення компаній вплине на очікувані терміни виходу продукції на екрани.

За останніми даними, у всьому світі коронавірусом заразилися 147 838 осіб, померли 5 539, одужали - 71 718 людей.