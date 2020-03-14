Apple зачиняє крамниці в усьому світі

Компанія Apple закриває до 27 березня всі свої крамниці поза материковим Китаєм через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук у мережі Twitter.

"На своїх робочих місцях та у наших громадах ми повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19. Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня та надасть 15 мільйонів доларів США задля допомоги у подоланні світової кризи", - йдеться у повідомленні.

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За останніми даними, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.