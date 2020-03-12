Apple відклала презентацію нової продукції

Компанія Apple скасувала весняну презентацію своїх нових продуктів, яка мала відбутися наприкінці березня.

Про це повідомляє CultofMac з посиланням на джерело.

«Apple вирішила відкласти березневу презентацію продуктів після тривалих затримок у виробництві нового iPhone SE», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після презентації своєї продукції компанія не змогла б забезпечити достатню кількість товарів для їхнього глобального продажу, особливо дана проблема стосується нового бюджетного iPhone SE 2 та iPad Pro.

Проте головним фактор в ухваленні рішення стала випущена департаментом громадського здоров’я округу Санта-Клара у штаті Каліфорнія заборона масових зібрань від 1000 людей з 11 березня по 1 квітня.

Презентація Apple мала відбутися 31 березня в Steve Jobs Theater в штаб-квартирі компанії, де кількість учасників заходу гостей перевищила б 1 тис. осіб.

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Наразі Каліфорнія повідомляє про 133 підтверджені випадки зараження та дві смерті від COVID-19. Загалом у Сполучених Штатах зафіксовано 1 272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

Як повідомляв Укрінформ, станом на четвер загальна кількість інфікованих у світі склала 126 258, число померлих – 4 638, одужали від хвороби наразі 68 284 осіб.

Фото: Apple