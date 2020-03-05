Apple попереджає магазини про дефіцит iPhone через коронавірус

Apple Inc. попередила працівників Apple Store про нестачу iPhone для заміни на випадок пошкодження, що є ще однією ознакою впливу коронавірусу на ланцюжок поставок компанії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на працівників компанії.

«За словами співробітників Apple Store, нещодавно компанія повідомила співробітників служби технічної підтримки в магазинах, що iPhone для заміни сильно пошкоджених пристроїв буде в дефіциті протягом двох-чотирьох тижнів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це є ще одною ознакою впливу коронавірусу на ланцюжок поставок компанії.

Працівників попередили, що вони можуть запропонувати клієнтам відправляти поштою замінені iPhone.

Повідомляється, що деякі магазини Apple також відмітили брак окремих частин.

Водночас представник Apple не прокоментував ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб, таким чином, компенсувати втрати на китайському ринку. У зв'язку з тим, що попит на продукти Apple в Китаї знижується, компанія сподівається, що їй вдасться стимулювати зростання на інших ринках, що розвиваються, в першу чергу в Індії.