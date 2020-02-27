Apple відкриє магазини в Індії, щоб компенсувати “китайські” збитки

Компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб, таким чином, компенсувати втрати на китайському ринку.

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук на річних зборах акціонерів компанії, повідомляє BBC.

"Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що компанія відкриє свої перші фізичні магазини в Індії у 2021 році, а онлайн-магазини - пізніше цього року", - йдеться у повідомленні.

Перехід Apple в Індію, другий за величиною ринок смартфонів у світі, цілком очікуваний, але до цього моменту не було відомо, коли саме це станеться.

Як зазначається, Apple довелося отримати спеціальне схвалення уряду Індії, щоб відкрити магазин без місцевого партнера.

У 2018 році Індія змінила закони, які не дозволяли іноземним брендам відкривати монобрендові магазини в країні. Однак, Кук сказав, що Індія хотіла, щоб Apple відкрила свій магазин з місцевим партнером. Водночас глава Apple повідомив інвесторам, що не думає, що Apple стане комусь "добрим партнером", оскільки "нам подобається робити речі по-своєму".

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На даний момент Apple продає свою продукцію через сторонні магазини в Індії. Але його продажі відстають від конкурентів в особі Samsung і Huawei.

У зв'язку з тим, що попит на продукти Apple в Китаї знижується компанія сподівається, що їй вдасться стимулювати зростання на інших ринках, що розвиваються, в першу чергу в Індії.