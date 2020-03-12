Прем'єру "Толоки" перенесли через карантин

Творці фільму “Толока” оголосили про перенесення старту прокату стрічки у зв'язку з ухваленими урядом заходами задля недопущення поширення коронавірусної інфекції в Україні та закриттям кінотеатрів.

Як повідомляється на сайті Держкіно, нову дату буде оголошено пізніше.

“Дорогі друзі! Ми скликали вас на толоку, і ви були готові зібратися на неї вже сьогодні, з 12 березня. Проте є речі, які залежать не тільки від нас, і у зв’язку з закриттям кінотеатрів ми змушені перенести старт прокату фільму “Толока”. Дату оголосимо пізніше, разом із нашим дистриб’ютором – компанією Ukrainian Film Distribution”, - зазначає команда фільму.

Творці картини також подякували за теплі відгуки тим, хто подивився “Толоку” під час прем’єри.

“Це було неймовірно! Зустрінемось і повторимо!” - закликали вони.

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Як повідомляв Укрінформ, прем’єра фільму "Толока” Михайла Іллєнка відбулася 10 березня у столичному кінотеатрі “Київська Русь”. Вихід стрічки у широкий прокат планувався на 12 березня.

Романтична балада “Толока” - це перша екранізація творів Тараса Шевченка за останні 50 років. Вона створена компанією “Іллєнко Фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution.

“Толока” створювалася за мотивами балади Тараса Шевченка “У тієї Катерини хата на помості”. Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих фрагментів історії України.

Режисер, автор сценарію та співпродюсер - Михайло Іллєнко. Спродюсували картину Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська, Віталій Шереметьєв.

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Головні ролі у фільмі виконали Іванна Іллєнко (Катерина), Дмитро Лінартович (Іван), Богдан Бенюк (Ломака), Сергій Романюк (Бригадир), Олег Примогенов (Генерал), Мирослав Гай (Кайсак Бабай), Тетяна Нагірняк (Ізольда), Євгенія Конюх (Маруся), Василь Кухарський (Семен Босий), Дмитро Рибалевський (Василь).

Команда фільму оголосила про початок спільного проєкту з Фондом “Повернись живим”: сім гривень з кожного квитка на “Толоку” будуть перераховані фонду і спрямовані на допомогу армії.

Кінопроєкт “Толока” став одним з переможців третього конкурсного відбору Держкіно. У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 млн грн, що становить 98% від загальної вартості виробництва.