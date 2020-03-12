Благодійний Віденський бал у Києві перенесли на червень через карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Організатори Благодійного віденського балу в Києві скасували проведення заходу в квітні у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів щодо обмежень на проведення масових заходів і введенням у Києві протиепідемічних заходів.Оголошено нові дати заходу: 13 червня відбудеться Благодійний Віденський бал, а 14 червня – Дитячий Благодійний Віденський бал", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення дії введених обмежень організатори планують відновити підготовку дебютантів та всі заплановані заходи в рамках проєкту.

Благодійна місія заходу – зібрати кошти на реставрацію палацу у заповіднику «Качанівка».

Як повідомляв Укрінформ, щорічний Благодійний Віденський бал у Києві мав відбутися 4 квітня 2020 року.

З 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні 11 березня.