Віденський бал у Києві перенесли на червень
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Організатори Благодійного віденського балу в Києві скасували проведення заходу в квітні у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів щодо обмежень на проведення масових заходів і введенням у Києві протиепідемічних заходів.Оголошено нові дати заходу: 13 червня відбудеться Благодійний Віденський бал, а 14 червня – Дитячий Благодійний Віденський бал", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після закінчення дії введених обмежень організатори планують відновити підготовку дебютантів та всі заплановані заходи в рамках проєкту.
Благодійна місія заходу – зібрати кошти на реставрацію палацу у заповіднику «Качанівка».
Як повідомляв Укрінформ, щорічний Благодійний Віденський бал у Києві мав відбутися 4 квітня 2020 року.
З 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні 11 березня.