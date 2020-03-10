На сході України покажуть фільми-переможці європейських фестивалів

На Донбасі з 19 березня до 1 квітня за підтримки Представництва Європейського Союзу відбудеться перший Фестиваль європейського кіно.

Про це повідомляє компанія "Артхаус Трафік”, яка є виконавцем проєкту.

“Фестиваль відбудеться у Маріуполі, Бердянську, Слов’янську, Краматорську, Мелітополі та Сєвєродонецьку. У програмі заходу – шість фільмів-тріумфаторів європейських фестивалів, що демонструють мультикультурність Європи та її громадян. Гасло фестивалю – “Сприймай та приймай”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, урочисте відкриття фестивалю відбудеться 19 березня у Маріуполі. Першою глядачам покажуть іспанську комедію “Чемпіони”, лауреата національної премії Гойя. Її головний герой – засуджений до громадських робіт тренер з баскетболу, який отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей з ментальними порушеннями.

З програми Каннського кінофестивалю також продемонструють французьку мелодраму “Портрет дівчини у вогні”, що розповідає про кохання двох жінок у Бретані кінця XVIII століття.

“Робота без авторства” – німецька драма, заснована на біографії німецького художника Герхарда Ріхтера, чиє дитинство припало на нацистські роки. Стрічка отримала премію молодіжного журі Венеціанського кінофестивалю.

Головні герої трагікомедії “Зимові мухи” – двоє непосидючих хлопців-підлітків, які вирушають у непросту подорож, що зрештою перетворюється на історію дорослішання. Світова прем’єра стрічки відбулася на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де Олмо Омерзу отримав премію як найкращий режисер.

Фантастична сатира “Діамантіно” розповідає про шалену одіссею суперзірки футболу Діамантіно, який зовні підозріло схожий на Кріштіану Роналду. Цей португальський фільм став переможцем програми “Тиждень критики” Каннського кінофестивалю.

Трагікомічне роуд-муві “Король бельгійців” відправляє у подорож короля Бельгії – йому доведеться повертатися з Туреччини додому сушею через усі балканські кордони. Стрічка відзначена Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та претендувала на звання найкращої комедії за версією Європейської кіноакадемії.

Частина показів відбудеться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Деякі фільми глядачам представлять кінокритики Олександр Гусєв та Анна Дацюк.

Також у межах фестивалю 19 березня в Маріуполі відбудеться круглий стіл про можливості залучення фондів для розвитку регіональних культурних заходів та досвід Європейського Союзу. Фестиваль розпочинає серію кінопроєктів, що в майбутньому пройдуть у різних регіонах України.

Розклад і міста проведення фестивалю:

Маріуполь, кінотеатр “Победа”, 19 - 24 березня;

Бердянськ, кінотеатр Blockbuster Cinemа, 20 - 25 березня;

Мелітополь, Молодіжний центр “Піпл.юа”, 20 - 25 березня;

Краматорськ, кінотеатр “Філмакс”, 26 - 31 березня;

Слов’янськ, “Центр культури і довкілля”, 26 - 31 березня;

Сєвєродонецьк, кінотеатр “Кінопалац”, 27 березня – 1 квітня.

Партнери фестивалю: Представництво ЄС в Україні, Cineuropa, Французький інститут, Гете Інститут.