Фільм-мюзикл “Гуцулка Ксеня” вийшов в онлайн-прокат

Музичний фільм “Гуцулка Ксеня”, знятий режисером Оленою Дем’яненко, вийшов у онлайн-прокат.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"27 лютого на онлайн-платформі takflix.com розпочався онлайн-прокат музичного фільму "Гуцулка Ксеня" режисерки Олени Дем’яненко... Фільм доступний для перегляду на території України", - йдеться у повідомленні.

В український кінопрокат романтична музична комедія “Гуцулка Ксеня” вийшла 7 березня 2019 року. Стрічка отримала гран-прі кінофестивалю Mt Fuji – Atami Film & VR Festival у Японії, а також мав кінотеатральний прокат у цій країні.

Події фільму розгортаються у 1939 році. З Америки до Ворохти прибуває група американців, щоб знайти наречену для молодого Яро. Батько юнака залишив заповіт, за яким Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружиться зі свідомою українкою.

Читайте також: У Білорусі вперше за довгий час вийшов у прокат український фільм

За основу літературного сценарію фільму «Гуцулка Ксеня» взято лібрето однойменної оперети основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

Головні ролі у стрічці виконали Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), співачка і акторка Соломія Мельник (Dakh Daughters, Україна).

Оригінальний саундтрек до фільму написали та виконали фрік-кабаре Dakh Daughters. Фільм містить сцену з виступом гурту “ДахаБраха”, що став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2020 року у номінації “Музичне мистецтво”.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.