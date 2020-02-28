У Білорусі вперше за довгий час вийшов у прокат український фільм

У Білорусі вперше за довгий час вийшов у прокат фільм українською мовою. Ним стала комедія "Мої думки тихі".

Про це повідомляє Naviny.by.

"Це перший за багато років український фільм, який вийшов у прокат в Білорусі, і перший фільм, який демонструватиметься в білоруських кінотеатрах українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Подивитися фільм «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча можна буде з 27 лютого до 4 березня в декількох кінотеатрах Мінська.

Як повідомляє портал, на мінському кінофестивалі «Лістапад» картину також удостоєно спеціальної згадки журі конкурсу «Молодість на марші» («За креативне дослідження нових шляхів, щоби розповісти про свою країну»). Упродовж п'яти днів фестивалю фільм перебував у топі глядацького голосування.

Наголошується, що 27 лютого о 19:00 в кінотеатрі «Піонер» перед демонстрацією кінофільму зі стислою вступною промовою виступив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Як повідомлялося, стрічка вийшла в широкий український прокат 16 січня 2020 року. За два тижні в кінотеатрах вона зібрала понад 5 млн гривень, її подивилося близько 52,5 тис. глядачів. Причому результат другого вікенду був більше, ніж за перші вихідні.

"Мої думки тихі" - повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм демонструвався в секції East of West Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де "Мої думки тихі" було удостоєно Спеціальної премії журі. Українська прем'єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) і спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків "Кіноколо" в категорії "Відкриття року", яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірму Вітовську нагороджено за найкращу жіночу роль.