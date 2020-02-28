Українська комедія “Мої думки тихі” повернеться у святковий прокат

У кінотеатри України з 5 по 12 березня в межах святкового прокату повертається хітова комедія “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча.

Про це Укрінформу повідомили у компанії “Артхаус Трафік”.

“Стрічка з Ірмою Вітовською та Андрієм Лідаговським має присвяту мамам – на честь 8 березня глядачів запрошують підтримати флешмоб #зводимамувкіно”, - зазначає дистриб’ютор.

Комедія “Мої думки тихі” вийшла в широкий український прокат 16 січня 2020 року. Касові збори стрічки становлять 9 млн 455 тисяч гривень. У кінотеатрах її подивилося понад 103 тисячі глядачів, причому результат зборів другого вікенду був більший, ніж за перші вихідні.

“Мої думки тихі” також доступний для незрячих людей. Разом із агенцією “Доступне кіно” до фільму виготовлений тифлокоментар. З ним можна переглянути стрічку, відвідавши будь-який показ, попередньо завантаживши спеціальний додаток Earcatch на свій смартфон.

За сюжетом, зазнавши безлічі невдач у роботі та особистому житті, молодий звукорежисер із Києва Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду”. Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

“Мої думки тихі” – повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де стрічка удостоїлась Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в межах Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала Приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у категорії “Відкриття року”, яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль.

Ще на стадії виробництва проект стрічки був представлений та вигравав нагороди в багатьох індустріальних секціях України та Європи: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ “Молодість”, лабораторії First Cut Lab та Meeting Point Vilnius. Також проект “Мої думки тихі” став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили в Києві, у Карпатах та на Закарпатті.