“Скажене весілля 2” виходить у прокат у США, Канаді та Чехії

Українську комедію “Скажене весілля 2” покажуть у кінотеатрах США та Канади, а до європейської географії релізу стрічки долучиться Чехія.

Про це повідомляє FILM.UA Distribution.

“27 лютого одночасно в трьох країнах стартує кінотеатральний прокат української сімейної комедії “Скажене весілля 2”. У США фільм побачать у Лос-Анджелесі, Атланті, Детройті, Нью-Йорку та Чикаго. У Канаді фільм вийде на екрани Торонто, Вінніпега, Ванкувера, Калгарі, Оттави та Едмонтона. І паралельно розпочнеться кінопрокат у Чехії”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає директор FILM.UA Distribution Ігор Сторчак, компанія пишається тим, що українське кіно починає голосно розповідати про себе світу, адже ми маємо, що показати іншим.

“Рік тому нас радувала українська анімація – фільм “Викрадена Принцеса” побачили у понад 50 країнах світу. А зараз черга комедії, і я вважаю, що “Скажене весілля” - це ідеальний кандидат для першого знайомства з цим жанром в українському кіно... І недавні успіхи фільму, знятого в Литві за форматом першої частини проєкту, це підтверджують”, – говорить він.

Нагадаємо, що у січні в Литві відбувся кінотеатральний реліз стрічки “Importinis jaunikis” (“Імпортний наречений”), створеної за форматом “Скаженого весілля”. Комедія очолила топ фільмів за боксофісом, у рази обійшовши конкурентів, зокрема й голлівудські проєкти.

А на початку лютого прокат “Скаженого весілля 2” стартував у Польщі. Фільм демонструвався у кінотеатрах по всій країні мовою оригіналу з польськими субтитрами.

Як повідомлялося, прем’єра фільму “Скажене весілля 2” в Україні відбулася 25 грудня 2019 року. Виробництво - FILM.UA GROUP, Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор - MMD UA і FILM.UA Distribution.