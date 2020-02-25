"Номери" хочуть показати на низці кінофестивалів - Сенцов

Фільм "Номери" українських режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва користується попитом у глядачів на кінофестивалі у Берліні та отримує пропозиції від інших фестивалів і локальних прокатників.

Про це Сенцов написав у Facebook.

"Вже не вперше за останні місяці перебуваю у Берліні, але він продовжує залишатися новим, привабливим та різним. Коли вуличний скрипаль тебе впізнає і запитує: "Ви Сенцов? Як Ваш фільм?" - це дивує найсильніше. З фільмом, до речі, все гаразд: усі квитки розкуповують заздалегідь, глядачі та преса реагують дуже позитивно, вже вийшов ряд хороших відгуків у потужних виданнях. Добре, що обговорюють художнє втілення ідеї, а не тільки моє ім’я. До контори, яка займається світовими продажами "Номерів", стоїть черга з пропозицій від інших фестивалів та локальних прокатників", - зазначив Сенцов.

Він також розповів, що за три дні побачив у Берліні багато знайомих облич. "Дуже тішить, що серед них багато українських. Наша країна представлена тут лише двома фільмами у програмах (хоча це теж непогано), але головне, що вона присутня на Берлінале і у європейському кіно, має достойний стенд та досвід спільного виробництва. За майже шість років, на які я випав з цієї галузі, прогрес відчутний. Багато хто з іноземців запитував: "Чому тут немає вашого голови кінофонду?". Але на це питання в мене немає відповіді", - додав Сенцов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 та 21 лютого у Берліні відбулася світова прем'єра фільму "Номери" українських режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва, знятого за однойменною п'єсою Сенцова. Прем'єра відбулася в рамках програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special.

"Номери" - це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та здобути свободу. У світі Номерів усе підпорядковане суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу, робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості обирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі ці закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки.

Читайте також: Держкіно оголосило дати прийому документів на конкурсні відбори

Фільм створений у копродукції України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно. У ньому знялися відомі українські актори Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Олена Узлюк, Євген Черніков, Віктор Андрієнко та ін.

Прем’єра фільму "Номери" в Україні запланована на осінь 2020 року.