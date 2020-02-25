Ірина Цілик: Участь у Berlinale робить українське кіно помітнішим

Участь у престижних міжнародних фестивалях, таких як Berlinale, здобуття нагород є важливим для просування українського кіно, зокрема, документального.

Про це з кореспондентом Укрінформу говорила кінорежисерка Ірина Цілик, європейська прем’єра стрічки якої "Земля блакитна, ніби апельсин" відбудеться 25 лютого на Берлінському міжнародному кінофестивалі в рамках програми Generation 14plus.

"Я до цього ставлюся як до певних інструментів, які допоможуть як нашому проєкту, так і загалом українському документальному кіно стати більш помітним, заявити про себе більш голосно. Тому що часто здається, що документальне кіно існує у своїй «бульбашці» та нікому особливо не цікаве, ніхто на нього майже не ходить. І коли вдається завдяки нагородам чи яскравим фестивалям більш голосно говорити про українське документальне кіно, це для нас уже великий результат", - сказала режисерка.

Дебютний повнометражний документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" уже отримав нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики на фестивалі "Sundance Film Festival" у США на початку лютого.

"Є режисери, які роками мріяли про такі фестивалі як Sundance чи Berlinale, а я не мріяла, тому що я думала, що це не для мене, що є більш серйозні режисери, а я навряд чи буду брати участь у подібних фестивалях", - ділиться враженнями Цілик.

За її словами, коли фестивальна подорож фільму одразу почалася з таких яскравих подій, це сприймається як певний подарунок долі.

"Це з одного боку, лотерея, з іншого – заслужена винагорода, тому що це робота команди, яка зрештою оцінена, і це нам звісно дуже приємно", - каже вона.

На Берлінському кінофестивалі Цілик уперше та чекає від нього як хорошого, так, можливо, й каверзних провокативних питань. Ірина зізнається, що хвилюється за своїх героїнь, хоче їх захистити від несподіваних питань.

"Але ми відкриті до різних аудиторій. Хочеться відчути пульс тутешньої аудиторії. Що таке американські глядачі ми вже трошки спробували, тепер нам цікаво ближче познайомитися з аудиторією Берліна", - посміхається режисерка.

З нею до німецької столиці приїхали й протагоністки стрічки - Мирослава і Настя. І якщо Мирослава була на Sundance, що для студентки 2 курсу операторського факультету стало «супер-подією», то для Насті все вперше: перший фестиваль, перша подорож за кордон і навіть перший переліт літаком!

"Їм вистачить вражень надовго", - впевнена Цілик.

Усі троє завітали напередодні показу до Посольства України в ФРН. Там серед гостей була й виконавча директорка Berlinale Маріетта Ріссенбек.

"Є багато причин, чому Україна знову з’являється на карті як європейська культурна нація, в тому числі в кіногалузі. Але, можливо, найбільший імпульс для появи такої величезної креативності надала Революція Гідності, 6-річчя якої ми відзначаємо цими днями. По-друге, як не дивно, цю гігантську енергію художнього натхнення визволила анексія Криму та російська військова агресія на сході України", - сказав посол України в ФРН Андрій Мельник.

Він подякував керівництву фестивалю за організацію в його рамках світової прем’єри стрічки-антиутопії «Номери» режисера, колишнього бранця Кремля Олега Сенцова.

Участь у Berlinale робить українське кіно помітнішим / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Третьою причиною ренесансу українського кінематоргафу Мельник назвав «безпрецедентну підтримку» з боку уряду, який останні 5 років було профінансовано створення понад 170 фільмів, а нещодавно були прийняті закони, які дозволяють залучати іноземних партнерів до створення фільмів.