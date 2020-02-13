У Нью-Йорку показали український фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

У Нью-Йорку відбувся показ документального фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» української режисерки Ірини Цілик про життя у прифронтовій зоні на Донбасі.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

11 лютого фільм було продемонстровано в Музеї сучасного мистецтва (MoMA), 12 лютого – у Колумбійському університеті.

"Це багатошаровий фільм, - сказала в коментарі Укрінформу Цілик. – Він показує, яка важливо спиратися на родину, друзів, інших людей у складних ситуаціях. Він не про війну, а про життя людей у прифронтовій зоні".

За словами режисерки, ситуація в тій зоні "незнайома не лише американцям, а й багатьом українцям". Водночас, як зазначила вона, зараз в Америці "не потрібно пояснювати, що таке Україна і що в нас іде війна".

"Мене вразило, що багато хто у США правильно її називає - "російсько-українська війна", - додала вона.

За словами одного з глядачів фільму американця українського походження банкіра Ореста Кизика, стрічка «показує реальні перспективи життя на Донбасі».

"Ми віддалені від тих реалій, - зазначив він. – Тут у Нью-Йорку ми не відчуваємо війну, але вона триває. Це точний творчий погляд на життя в тих умовах".

Як повідомлялося раніше, "Земля блакитна, ніби апельсин" - дебютний повнометражний фільм Ірини Цілик 2020 року.

Стрічка отримала нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики на фестивалі Sundance Film Festival. У МоМА фільм був презентований як переможець фестивалю.