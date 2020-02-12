Мультфільм «Ясна зоря», створений дітьми, потрапив у фінал міжнародного конкурсу

Мультфільм «Ясна зоря», створений вихованцями Первомайської дитячої школи мистецтв на Миколаївщині, вийшов у фінал міжнародного конкурсу мультиплікації та діафільмів «На своїй землі».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник проєкту, викладач школи Галина Білоус.

«Наш мультфільм «Ясна зоря» взяв участь у міжнародному конкурсі і успішно пройшов відбірковий тур, де брало участь 65 робіт з різних країн світу. Отож для нас це неабиякий успіх. Адже це наш перший досвід. Сам конкурс проходив у освітньому центрі ГО «Білоруський зелений хрест» (село Крюківщина, Білорусь - ред.). До участі були залучені експерти із Білорусі, Польщі, Румунії, Литви, Китаю, Болгарії та інших країн», - зазначила Білоус.

Ідея створити мультфільм і презентувати його на конкурсі належить саме їй. Вона разом з колегою режисером Русланом Лазарєвим вже має певний досвід участі у подібних проєктах в Україні, тому вирішила залучити до цієї роботи і своїх вихованців.

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Для озвучення була обрана коротка, але плавна по темпоритму колядка «Ясна зоря». Саме за її змістом зробили розкадрування мультфільму.

Над мультфільмом працювало 15 дітей різного віку: наймолодшому — 7 років, найстаршому — 15. Четверо озвучувало, всі інші вирізали витинанки та брали участь у зйомках. Молодші вирізали зірочки, тварин, старші - волхвів, пастушків, ангелів, святих Йосипа і Пресвяту Богородицю з немовлям.

Робота тривала понад два місяці.

Фото: thegard.city