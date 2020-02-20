Стартує кінофестиваль Берлінале-2020: журі, новинки і "Номери" Сенцова

Ювілейний, 70-й Берлінський міжнародний кінофестиваль 20 лютого відкриється, усупереч традиції, показом не конкурсної стрічки - це "Мій рік Селінджера" з голлівудською зіркою Сігурні Вівер в головній ролі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цьогоріч міжнародне журі очолює знаменитий британський актор, володар "Оскара" Джеремі Айронс. Разом із ним кращих із кращих обиратимуть французько-аргентинська актриса Береніс Бежо, італійський актор Лука Марінеллі та режисери Кеннет Лонерган (США), Аннемарі Джасір (Палестина) та Клебер Мендонка Фільо (Бразилія), продюсер з ФРН Беттіна Брокемпер.

У програмі загалом 340 нових фільмів, у конкурсній – 18, які й змагатимуться за "Золотих" і "Срібних ведмедів".

Україна також представлена у конкурсній програмі - фільмом "Дау. Наташа" режисера Іллі Хржановського, знятим у копродукції з ФРН, Великою Британією і РФ.

Прем'єри покажуть у 13 фестивальних програмах. Зокрема, буде представлено дебют у документальному кіно українки Ірини Цілик. Її фільм "Земля блакитна, наче апельсин" про життя на Донбасі в умовах війни, створений у співпраці з литовськими колегами, буде показаний у програмі Generation 14plus. Раніше за цю роботу українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Ще до початку Берлінале, але в його рамках відбулася світова прем’єра стрічки "Номери" українських режисерів Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва.

Уперше за останні 20 років у ролі директора фестивалю виступає не Дітер Косслік. Наразі у Берлінале, по суті, два керівники: художній керівник Карло Шатріан та виконавчий директор Маріетте Ріссенбек.

Берлінале входить до чільної трійки європейських фестивалів (разом із Каннським та Венеційським). Він проходитиме з 20 до 29 лютого.