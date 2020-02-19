У Берліні відбулась світова прем’єра стрічки "Номери" Олега Сенцова

Світова прем’єра фільму українського режисера Олега Сенцова "Номери" (Numbers) відбулась 18 лютого в Берліні у рамках кінофестивалю Berlinale.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, після показу стрічки організатори провели дискусію на тему мистецтва та політики.

"П’єса написана у 2011 році, але актуальності своєї не втратила. Показана історія є універсальною. Це пародія на будь-яке суспільство", - розповів після показу Сенцов, уточнивши, що не писав про Росію.

За словами режисера Ахтема Сеітаблаєва, "попри те, що історія в принципі не відкриває нічого нового, ми вважаємо, що це важливо; ми вважаємо, що ніколи не буває забагато говорити про свободу, про честь, про гідність, про зраду, про любов, про мрію, про боягузтво, про сміливість".

Сеітаблаєв був в кінці лютого 2014 року в Криму і бачив на власні очі окупацію частини його з Олегом батьківщини.

"Я пам'ятаю відчуття страху, коли ти безсилий зробити щось, страх за рідних... Олег, я вперше про це говорю, показав мені, що значить бути справжнім чоловіком і не боятися", - сказав режисер.

Обидва вони нагадали під час спілкування з глядачами після показу, що в Росії та на Донбасі все ще залишаються близько ста політичних ув'язнених. Сенцов розповів, що уважно слідкує за ситуацію з українськими полоненими, постійно піднімає цю тему та тему російської агресії, коли зустрічається з іноземними політиками. Висловив він підтримку також російським політичним ув’язненим.

"У нас спільна біда, і ім’я їй – Путін", - сказав Сенцов. Росія, підкреслив він, веде проти України "неоголошену, підступну, гібридну війну", яку підтримує, на жаль, більшість російського суспільства.

Сеітаблаєв у свою чергу розповів, що вже 6 років не був у рідному Криму, але знає про "дуже гучне мовчання людей" на півострові, які не приховують свого відношення до того, що відбувається, але часто змушені мовчати через страх за рідних. Абсолютна більшість кримських татар бачать себе громадянами України, що не дає окупаційній владі, кремлівській інформаційній машині створити «милостиву картину» того, що всі з радістю сприймають "руський мір Путіна, на гусеницях танків якого кров українців і багатьох інших народів".

"Треба консолідувати всі здорові сили. Ворога не можна умовляти, ворога треба бити, де зустрінеш, особливо на своїй землі, іншої мови ворог не розуміє", - сказав кримськотатарський режисер. Він також нагадав про важливість підтримки міжнародних партнерів.

Фільм-антиутопія «Номери» розповідає про осіб, позначених номерами, які спочатку підкоряються верховному богу - Нулю, а потім скидають репресивний режим і руйнують сформовану систему. Але виявляється, що революція ще не є визволенням.

П'єса "Номери" була написана Сенцовим 10 років тому, ще до ув’язнення, буквально за пару тижнів. Ідея екранізувати народилася, коли він був уже в російському полоні, там працював над сюжетом і сподівався, що сам зможе зняти після звільнення. Але вийшло інакше. Сенцов обрав кримчанина, режисера Сеітаблаєва, який і реалізував план. Упродовж року листувався з колонії з Сеітаблаєвим, давав інструкції знімальній групі. Побачив Сенцов стрічку вже після повернення в Україну в рамках великого обміну.

Організатори фестивалю відзначили, що фільм був створений «при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму».

Фільм включений в спеціальну програму 70-го Берлінського кінофестивалю, який відкривається офіційно 20 лютого. Слід зауважити, прем'єра була запланована ще до звільнення Сенцова.