Держкіно оголосило дати прийому документів на конкурсні відбори

Рада з державної підтримки кінематографії оголосила строки прийому документів на конкурсні відбори кінопроєктів на 2020 рік.

Про це повідомляє Держкіно.

“З 2 до 31 березня 2020 року триватиме прийом документів на Тринадцятий конкурсний відбір кінопроєктів за напрямами: ігрові повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100% загальної кошторисної вартості виробництва; ігрові короткометражні фільми-дебюти (хронометраж до 20 хвилин) – державна підтримка до 100% загальної кошторисної вартості виробництва”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2 квітня до 3 травня 2020 року триватиме прийом документів на Чотирнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів за напрямом телевізійні фільми, телевізійні серіали – державна підтримка до 50% загальної кошторисної вартості телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

З 23 квітня до 24 травня 2020 року триватиме прийом документів на П’ятнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів за напрямами: ігрові повнометражні національні – державна підтримка до 80% загальної кошторисної вартості виробництва; ігрові повнометражні спільного виробництва – державна підтримка до 80% загальної кошторисної вартості виробництва; ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – державна підтримка до 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

З 14 травня до 14 червня 2020 року триватиме прийом документів на Шістнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів за напрямами: неігрові фільми національні; неігрові фільми спільного виробництва; ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні – державна підтримка до 100% загальної кошторисної вартості виробництва; ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), спільного виробництва – розмір державної підтримки обумовлено нормами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво та іншими міжнародними договорами, ратифікованими Україною; анімаційні повнометражні фільми; анімаційні короткометражні фільми.

Оголошення про початок конкурсних відборів та детальна інформація про порядок їхнього проведення - на сайті Державного агентства України з питань кіно в рубриці “Найближчі конкурси”.