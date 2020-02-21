Фільм “Сторонній” переміг на Monsters of Horror у США

Фільм Дмитра Томашпольського “Сторонній”/Stranger отримав нагороду “За найкращий іноземний повнометражний фільм” на Monsters of Horror International Film Festival, який 14 - 16 лютого відбувся у місті Талса, штат Оклахома, США.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“До конкурсної програми було відібрано 12 повнометражних фільмів жанру горор та SCI-FI із Франції, Швеції, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Румунії, Данії, Чехії та Польщі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зірковими гостями фестивалю стали виконавці ролей монстрів у фільмах “П’ятниця, 13”, “Гелловін”, “Мисливець”, які нагороджували переможців в образах героїв своїх стрічок.

Це вже дев’ята міжнародна нагорода “Стороннього”. В українському кінопрокаті фільм очікується вже цьогоріч.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані між собою та до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще їй доведеться з’ясувати, хто вона насправді.

Режисер та автор сценарію фільму - Дмитро Томашпольський. Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.

Стрічку створено “Кінокомпанією Гагарін Медіа” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.