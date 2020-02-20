"Відблиск" Васяновича відібрали до проєктів Berlinale Co-production Market

Новий фільм українського кінорежисера Валентина Васяновича «Відблиск» потрапив до 36 найкращих міжнародних проєктів на Berlinale Co-production Market, який відбудеться в Берліні з 22 по 26 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фільм, події в якому розгортаються під час війни на сході України, представлять у столиці Німеччини режисер Валентин Васянович та продюсери Володимир Яценко і Анна Соболевська.

«Смерть одного з персонажів безпосередньо пов'язана з війною, яка триває у східній частині України. Поєднуючи комфортне повсякденне життя столиці із смертельною реальністю війни, ми можемо встановити передумови для розповіді про дитячі страхи та перші зустрічі з реальною смертю і наголосити на безпорадності дорослих. Це буде історія про усвідомлення дитиною того, що людське життя має кінець. Це також історія про відповідальність дорослих перед близькими людьми, до себе та всього світу, в якому вони реалізують свій потенціал. Дитина і дорослий допоможуть один одному зрозуміти цей жорстокий і прекрасний світ», - так Васянович прокоментував потенціал свого фільму.

Зйомки планують розпочати вже влітку і закінчити у січні 2021 року. Фільм став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну підтримку розміром 25 млн грн (80% загальної вартості виробництва фільму).

Berlinale Co-production Market має на меті познайомити авторів проєктів з міжнародними копродюсерами, представниками кінофондів, дистриб'юторами та фінансистами з усього світу на 1500 заздалегідь організованих зустрічах. Українська стрічка відібрана з-поміж 302 заявок з різних країн світу. Одним із найгучніших кейсів копродукційного маркету минулих років став «Кролик ДжоДжо» Тайки Вайтіті. Він отримав шість номінацій на премію «Оскар» та став переможцем за найкращий адаптований сценарій.

Автори «Відблиску» відкриті до співпраці з копродюсерами, приватними інвесторами, агентами з продажів та експертами, які спеціалізуються на роботі з монтажем звуку та корекцією кольору.