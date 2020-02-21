Операторську премію "Кінооко" вручать у п'яти номінаціях

Кінофестиваль операторського мистецтва "Кінооко" оголошує прийом фільмів на конкурс.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“До участі в конкурсі приймаються короткометражні та повнометражні ігрові та неігрові фільми, а також музичні кліпи. Подати фільм можна до 15 червня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фестиваль має три конкурсні програми – студентська; повнометражних кінооператорських дебютів; короткометражних фільмів.

Лауреати визначаються за найкращу операторську роботу у п’яти номінаціях: “Ігровий фільм” (приз ім. Д.П.Демуцького); “Неігровий фільм” (приз ім. М.Кауфмана); “Експериментальний фільм” (приз ім. Ю. Іллєнка); “Кіноетюд” (приз ім. С.Шахбазяна); “Музичне відео”, яка вводиться з цього року і детальні умови для фільмів у якій будуть оголошені в березні.

Подати заявку на конкурс можна на офіційному сайті фестивалю.

"Кіінооко" є спільним проєктом Кафедри кінотелеоператорства Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Національної спілки кінематографістів України, а також члена Європейської федерації національних асоціацій кінооператорів IMAGO - Гільдії кінооператорів України.

Фестиваль операторського мистецтва "Кінооко" відбудеться 24 - 27 вересня 2020 року.