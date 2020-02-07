Кінопремія "Золота дзига" оголосила довгий список номінантів
Про це повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.
"Із 88 стрічок, що були подані на участь у конкурсі, до довгого списку увійшли 85 кіноробіт: 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм", - йдеться у повідомленні.
Довгий список номінантів на Четверту Національну кінопремію “Золота дзиґа”:
Повнометражний ігровий фільм:
-
“Вулкан”
-
“Готель Едельвейс”
-
“Гуцулка Ксеня”
-
“Додому”
-
“Заборонений”
-
“Захар Беркут”
-
“Іловайськ 2014. Батальйон Донбас”
-
“Історія Лізи”
-
“Кошмарний директор, або Школа №5”
-
“Крути 1918”
-
“Мої думки тихі”
-
“Сквот32”
-
“Тільки диво”
-
“Фокстер і Макс”
-
“Халепа на 5baksiv”
-
“Чорний ворон”
Короткометражний ігровий фільм:
-
“Int. Kitchen. Night”
-
“Maternité”
-
“Solitude”
-
“Адамівна”
-
“Анна”
-
“Вікно”
-
“Влипла”
-
“Домовина”
-
“Дорослий”
-
“Звірі”
-
“Знебарвлена”
-
“Іммунотифікація”
-
“Людина з фотоапаратом”
-
“Мала”
-
“Марґо”
-
“Між рядками”
-
“Молодий, але це минеться”
-
“Момент”
-
“Нічний Швидкий”
-
“Нормальна”
-
“Операція Д.У.П.А”.
-
“Психро”
-
“Різдвяні історії”
-
“Син”
-
“Синтетична Любов”
-
“Сонечко”
-
“Суд Лінча”
-
“У нашій синагозі”
-
“Урок”
Документальний повнометражний фільм:
-
“365 днів, також відомі як рік”
-
“Божественні”
-
“Брати по зброї”
-
“Будинок”
-
“Вибір”
-
“Де ти, Адаме?”
-
“З України до Голлівуду”
-
“Заповідник “Асканія””
-
“Історія Зимового саду”
-
“Людина з табуретом”
-
“Малевич”
-
“Панорама”
-
“Погляд з інвалідного візка”
-
“Портрет на тлі гір”
-
“Розділові Наживо”
-
“Рубіж. Грубешівська операція”
-
“Рушковці. Шлях Майстра”
-
“Соловей співає”
-
“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”
-
“Verdict 19”
Короткометражний анімаційний фільм:
-
“Велике світле майбутнє”
-
“Гойдалка”
-
“Їжачок в Африці”
-
“Козак Варвара та Дніпро”
-
“Кохання”
-
“Легенда про дракона”
-
“Лісова Пісня”
-
“Місто Лева”
-
“Петрівка-реквієм”
-
“Поки не стане чорним”
-
“Потьмара Анни”
-
“Пуповина”
-
“Рушник”
-
“Сама собі тут”
-
“Соловей”
-
“Торкнутися неба”
-
“Хосе”
-
“Цар Плаксій та Лоскотон”
-
“Цирк на дроті”
Повнометражний анімаційний фільм:
-
“Клара та чарівний дракон”
Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів на Четверту Національну кінопремію. Їх буде оголошено у березні.
Нагадуємо, що цьогоріч “Золоту дзиґу” вручатимуть у 22 номінаціях. Цього року перелік номінацій зазнав змін, зокрема з’явилися номінації за “Найкращі візуальні ефекти” та “Відкриття року”.
Урочиста церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 28 квітня у КВЦ “Парковий”.
Фото: Українська кіноакадемія