Кінопремія

Кінопремія "Золота дзига" оголосила довгий список номінантів

Укрінформ
Завершилася селекція фільмів на відповідність вимогам регламенту Четвертої Національної кінопремії “Золота дзиґа”. 

Про це повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.

"Із 88 стрічок, що були подані на участь у конкурсі, до довгого списку увійшли 85 кіноробіт: 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм", - йдеться у повідомленні.

Довгий список номінантів на Четверту Національну кінопремію “Золота дзиґа”:

Повнометражний ігровий фільм:

  • “Вулкан”

  • “Готель Едельвейс”

  • “Гуцулка Ксеня”

  • “Додому”

  • “Заборонений”

  • “Захар Беркут”

  • “Іловайськ 2014. Батальйон Донбас”

  • “Історія Лізи”

  • “Кошмарний директор, або Школа №5”

  • “Крути 1918”

  • “Мої думки тихі”

  • “Сквот32”

  • “Тільки диво”

  • “Фокстер і Макс”

  • “Халепа на 5baksiv”

  • “Чорний ворон”

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Короткометражний ігровий фільм:

  • “Int. Kitchen. Night”

  • “Maternité”

  • “Solitude”

  • “Адамівна”

  • “Анна”

  • “Вікно”

  • “Влипла”

  • “Домовина”

  • “Дорослий”

  • “Звірі”

  • “Знебарвлена”

  • “Іммунотифікація”

  • “Людина з фотоапаратом”

  • “Мала”

  • “Марґо”

  • “Між рядками”

  • “Молодий, але це минеться”

  • “Момент”

  • “Нічний Швидкий”

  • “Нормальна”

  • “Операція Д.У.П.А”.

  • “Психро”

  • “Різдвяні історії”

  • “Син”

  • “Синтетична Любов”

  • “Сонечко”

  • “Суд Лінча”

  • “У нашій синагозі”

  • “Урок”

Документальний повнометражний фільм:

  • “365 днів, також відомі як рік”

  • “Божественні”

  • “Брати по зброї”

  • “Будинок”

  • “Вибір”

  • “Де ти, Адаме?”

  • “З України до Голлівуду”

  • “Заповідник “Асканія””

  • “Історія Зимового саду”

  • “Людина з табуретом”

  • “Малевич”

  • “Панорама”

  • “Погляд з інвалідного візка”

  • “Портрет на тлі гір”

  • “Розділові Наживо”

  • “Рубіж. Грубешівська операція”

  • “Рушковці. Шлях Майстра”

  • “Соловей співає”

  • “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”

  • “Verdict 19”

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Короткометражний анімаційний фільм:

  • “Велике світле майбутнє”

  • “Гойдалка”

  • “Їжачок в Африці”

  • “Козак Варвара та Дніпро”

  • “Кохання”

  • “Легенда про дракона”

  • “Лісова Пісня”

  • “Місто Лева”

  • “Петрівка-реквієм”

  • “Поки не стане чорним”

  • “Потьмара Анни”

  • “Пуповина”

  • “Рушник”

  • “Сама собі тут”

  • “Соловей”

  • “Торкнутися неба”

  • “Хосе”

  • “Цар Плаксій та Лоскотон”

  • “Цирк на дроті”

Повнометражний анімаційний фільм:

  • “Клара та чарівний дракон”

Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів на Четверту Національну кінопремію. Їх буде оголошено у березні.

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Нагадуємо, що цьогоріч “Золоту дзиґу” вручатимуть у 22 номінаціях. Цього року перелік номінацій зазнав змін, зокрема з’явилися номінації за “Найкращі візуальні ефекти” та “Відкриття року”.

Урочиста церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 28 квітня у КВЦ “Парковий”.

Фото: Українська кіноакадемія

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