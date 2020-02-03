Кінопремія BAFTA оголосила переможців

У неділю ввечері в Лондоні вручили нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2020: тріумфатором став фільм "1917" - історична драма Сема Мендеса про Першу світову війну.

Про це йдеться на сайті BAFTA. Найкращий фільм – "1917" Найкращий британський фільм – "1917" Читайте також: Серіал "Відьмак": творці розповіли про другий сезон Найкращий режисер – Сем Мендес Найкращий звук – "1917" Найкраща операторська робота – "1917" Найкраща робота художника-постановника - "1917" Читайте також: Французька кінопремія "Сезар" оголосила номінантів Найкращі візуальні ефекти – "1917". Фільм "1917" отримав також премію "Золотий глобус 2020" у номінації "Найкращий драматичний фільм". Лідером же за кількістю номінацій (11) був "Джокер" режисера Тодда Філліпса, але в підсумку він отримав лише три нагороди. Фото: www.bafta.org