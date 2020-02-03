Кінопремія BAFTA оголосила переможців
Укрінформ
У неділю ввечері в Лондоні вручили нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2020: тріумфатором став фільм "1917" - історична драма Сема Мендеса про Першу світову війну.
Про це йдеться на сайті BAFTA.
Найкращий фільм – "1917"
Найкращий британський фільм – "1917"
Найкращий режисер – Сем Мендес
Найкращий звук – "1917"
Найкраща операторська робота – "1917"
Найкраща робота художника-постановника - "1917"
Найкращі візуальні ефекти – "1917".
Фільм "1917" отримав також премію "Золотий глобус 2020" у номінації "Найкращий драматичний фільм".
Лідером же за кількістю номінацій (11) був "Джокер" режисера Тодда Філліпса, але в підсумку він отримав лише три нагороди.
Фото: www.bafta.org