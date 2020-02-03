Кінопремія BAFTA оголосила переможців

Кінопремія BAFTA оголосила переможців

Укрінформ
У неділю ввечері в Лондоні вручили нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2020: тріумфатором став фільм "1917" - історична драма Сема Мендеса про Першу світову війну.

Про це йдеться на сайті BAFTA.

Найкращий фільм – "1917"

Найкращий британський фільм – "1917"

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Найкращий режисер – Сем Мендес

Найкращий звук – "1917"

Найкраща операторська робота – "1917"

Найкраща робота художника-постановника - "1917"

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Найкращі візуальні ефекти – "1917".

Фільм "1917" отримав також премію "Золотий глобус 2020" у номінації "Найкращий драматичний фільм".

Лідером же за кількістю номінацій (11) був "Джокер" режисера Тодда Філліпса, але в підсумку він отримав лише три нагороди.

Фото: www.bafta.org

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