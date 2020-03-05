Розпочався прийом заявок на конкурс “Найкращий книжковий дизайн-2020”

Конкурс “Найкращий книжковий дизайн”, який проводить X Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку і Фонду Buchkunst, розпочав прийом заявок.

Про це повідомляється на сайті Мистецького арсеналу.

“До участі в конкурсі українські видавництва можуть подавати книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по квітень 2020-го і не були заявлені до конкурсу раніше та створені українськими дизайнерами / ілюстраторами. Участь у конкурсі безкоштовна”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, переможців буде обрано в номінаціях:

книги для читання (книжки, в яких домінує текстова частина; поезія, проза, фікшн, нон-фікшн);

візуальна книга (видання, в яких домінує візуальна частина; видання про мистецтво, альбоми, фотокниги, каталоги, книжки зі значною кількістю зображень, графічні романи тощо);

дитяча книга (дитячі й підліткові книжки різних жанрів і видів, дитячі графічні романи);

утилітарна книга (переважно прикладного характеру, нон-фікшн, науково-популярна, наукова, навчальна література, путівники, кулінарні видання тощо);

експеримент (самвидав, фотокниги, артбуки і лімітовані видання, зіни, графічні романи тощо).

Подати заявку для участі можна за цим посиланням. З умовами конкурсу та критеріями оцінювання можна ознайомитися тут.

Як підкреслює директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, дуже важливою є візуальна естетична складова книжки, саме задля її розвитку проводиться Конкурс на найкращий книжковий дизайн.

“Ми з приємністю спостерігаємо розвиток цього напрямку, з кожним роком збільшується кількість конкурсантів - як від відомих видавництв, так і від невеликих студій. Ми з радістю знайомимо відвідувачів Книжкового Арсеналу з найкрасивішими книжками України і дякуємо партнерам, що переможці конкурсу можуть представляти нашу країну на світових конкурсах”, - зазначає вона.

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За словами директорки Goethe-Institut в Україні Беате Кьолер, спільний конкурс “Найкращий український книжковий дизайн” став уже постійною подією не тільки в програмі “Книжкового Арсеналу”, а й у календарі заходів Goethe-Institut. Його позитивна репутація помітно підвищує кількість, а особливо якість представлених книг.

“Це знайшло й міжнародне визнання: переможниця українського конкурсу 2018 року Творча майстерня “Аґрафка” отримала бронзову медаль на Ляйпцизькому книжковому ярмарку 2019 року в конкурсі фонду Buchkunst “Найгарніші книги з усього світу”. Це є величезним стимулом для нас і надалі просувати конкурс як майданчик для критично-естетичного дискурсу щодо професійного дизайну”, - говорить Кьолер.

Конкурс “Найкращий книжковий дизайн” відбувається вп'яте. Його було започатковано у 2016 році. Переможці представляють український книжковий дизайн у міжнародному змаганні, яке організовує німецький фонд Buchkunst, а видання-переможці експонуються на міжнародних книжкових ярмарках у Ляйпцигу і Франкфурті.