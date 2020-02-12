Український книжковий ринок потрібно захистити від російських видавництв — МКМС

Український книжковий ринок потрібно усіма способами захищати від російських видавництв.

Таку думку висловила в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Великим викликом є те, наскільки агресивно російські видавництва заходять на український ринок. Моя особиста позиція і моя позиція політична полягає в тому, що ми мусимо усіма способами захистити наш ринок від російських видавництв", - сказала Подоляк.

За її словами, заборона має бути на законодавчому рівні, як вид санкцій проти Росії.

"Ми вже бачимо, як "торпедується" закон про державну мову. Ми ж відчуваємо ці бродіння. І вони не лише всередині України. Це великий виклик, і якщо ми його не вирішимо, то російський бізнес просто витіснить український книговидавничий ринок", - переконана Подоляк.

Вона зазначила, що російські видавництва не повинні працювати в Україні, оскільки йдеться про "захист нашого економічного і гуманітарного простору".