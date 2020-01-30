Білборди із проросійською пропагандою у Києві: за справу взялася поліція

Поліція проводить перевірку щодо розміщення у Києві незаконних білбордів із написами про «стратегічного партнера Росію».

Про це у коментарі журналістам заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поліція Києва внесла подію в Єдиний журнал заяв, обліку і повідомлень, і зараз з'ясовує деталі: причини, чи один власник цих площ, чи декілька власників, хто це міг зробити", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що поліція відразу відреагувала на повідомлення про те, що вночі були розміщені білборди із зображеннями провокативного змісту на кількох рекламних площах у Києві.

"Поліцейські відредагували, виїхали. Зв'язалися із комунальним підприємством, яке регламентує розміщення подібних рекламних площ у місті. Оперативно зв'язалися з власником рекламного носія. З'ясували, що власник рекламної площі не розміщував сам і не давав згоди на розміщення. Тобто, за всіма ознаками це було провокативне нічне розміщення цього зображення, вочевидь, провокативного змісту, оскільки з вихваляння країни-агресора. Поліція з комунальниками відреагувала, зображення були оперативно демонтовані", - підкреслив Шевченко.

Він додав, що поліція також вивчатиме відео з камер спостереження, і проаналізує, як і хто це робив, а питання щодо кваліфікації події буде вирішено пізніше, тому що кримінальне провадження ще не відкрито.

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Як повідомлялося, напередодні у Києві виявили провокаційні білборди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фотографією бізнесмена Юрія Катющенка, який є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал".

Такі білборди помітили, зокрема, біля станцій метро "Житомирська", на Позняках, на Окружній.

Вранці 30 січня у КМДА запевнили, що співробітники Київреклами у супроводі співробітників КП «Муніципальна охорона» вночі прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.