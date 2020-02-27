Українська книга цьогоріч буде представлена на шістьох міжнародних виставках
Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, передає кореспондент Укрінформу.
“Щодо культурної дипломатії, тобто нашої діяльності за кордоном, цього року в нас запланована участь у меншій кількості книжкових ярмарків, згідно із зовнішніми пріоритетами уряду. Це - Вільнюс, який вже відбувся дуже успішно; Лондон - через тиждень; Париж - через два тижні; найбільший дитячий книжковий ярмарок у Болоньї, який перенесли через коронавірус, (сподіваємося, що він відбудеться); Варшава і Франкфурт”, - розповіла Коваль.
За її словами, очікується, що сукупно у цих форумах візьмуть участь понад 50 видавництв, котрі підготують більш як 200 якісних пропозицій на видання, переклад своїх авторів за кордоном.
“Треба просувати українську літературу, яка стає дедалі відомішою у світі. І ми сподіваємося, що на цих ярмарках відбудеться понад тисячу ділових зустрічей. На це виділено бюджет 13,3 млн грн”, - зазначила директорка Українського інституту книги.
При цьому вона нагадала, що 2019 року УІК забезпечив участь України у 12 книжкових ярмарках.