Українська книга цьогоріч буде представлена на шістьох міжнародних виставках

Програма популяризації української літератури у світі передбачає протягом 2020 року участь у шістьох міжнародних книжкових виставках і ярмарках.

Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, передає кореспондент Укрінформу.

“Щодо культурної дипломатії, тобто нашої діяльності за кордоном, цього року в нас запланована участь у меншій кількості книжкових ярмарків, згідно із зовнішніми пріоритетами уряду. Це - Вільнюс, який вже відбувся дуже успішно; Лондон - через тиждень; Париж - через два тижні; найбільший дитячий книжковий ярмарок у Болоньї, який перенесли через коронавірус, (сподіваємося, що він відбудеться); Варшава і Франкфурт”, - розповіла Коваль.

За її словами, очікується, що сукупно у цих форумах візьмуть участь понад 50 видавництв, котрі підготують більш як 200 якісних пропозицій на видання, переклад своїх авторів за кордоном.

“Треба просувати українську літературу, яка стає дедалі відомішою у світі. І ми сподіваємося, що на цих ярмарках відбудеться понад тисячу ділових зустрічей. На це виділено бюджет 13,3 млн грн”, - зазначила директорка Українського інституту книги.

При цьому вона нагадала, що 2019 року УІК забезпечив участь України у 12 книжкових ярмарках.