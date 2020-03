В Ірландії показали фільм “Неzламні”

На благодійному заході “Незламна Україна: ціна свободи”, що пройшов у маєтку Ballymagarvey Village в Ірландії, Асоціація українців у цій країні та Мінветеранів представили документальну стрічку “Неzламні”.

Про це, коментуючи підсумки заходу, повідомив заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Олександр Терещенко на пресконференції в Укрінформі.

Він зазначив, що в Україні знято багато документальних фільмів, які розповідають про війну, і в межах благодійного заходу в Ірландії було показано документальну стрічку “Неzламні”. Терещенко додав, що на заході були присутні понад 300 гостей, серед яких - політики, науковці, журналісти з європейських країн.

“Я вважаю, що ми маємо постійно нагадувати і розказувати світу, що в 21 столітті в самому центрі Європи йде війна, на якій реально гинуть люди, є полонені, є зниклі безвісті, є сім’ї, які втратили своїх близьких, і про це треба говорити”, - сказав Терещенко.

Серед тих, хто представляв Україну – режисерка документального фільму “Неzламні” Ольга Волинська й одна з героїнь стрічки Ірина Довгань та матері військовополонених. Також учасники заходу мали змогу особисто поспілкуватися зі звільненими полоненими, яких незаконно утримували сепаратисти та НЗФ на окупованій частині території Донбасу, та дізнатися від правників про порушення прав людини в окупованому Криму.

“На заході були присутні мами зниклих безвісти, була представлена фотовиставка про зниклих безвісти, про те, як люди живуть весь цей час в тому стані, коли ти не знаєш чи живий твій син чи брат, чи його немає, та що там відбувається”, - додав Терещенко.

На його думку, після такого заходу у людей буде більше розуміння про Україну та бажання підтримувати нашу країну.

На заході також представили фотовиставку “Забуття гірше зради”. Гурт “Ukiez” виконав народні пісні та музику в ірландському стилі, також співала виконавиця з Донецька Ольга Акулова. Учасники заходу також могли скуштувати традиційні українські страви.

Голова Асоціації українців в Ірландії Микола Круцик додав, що це не перший “український проєкт”, що реалізується в Ірландії. Минулого року в Дубліні пройшла виставка ветеранів.

Як повідомив журналісту Укрінформу Круцик, під час благодійного заходу зібрали понад 6 тисяч євро. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям полонених та загиблих під час російської військової агресії в Україні.

Захід відбувся за участі Association of Ukrainians in Republic of Ireland (AURI) та Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Проєкт “Незламна Україна: ціна свободи” покликаний нагадати європейській спільноті про те, що в Україні триває війна і незаконна окупація Криму та Донбасу, що Україна платить за свою незалежність та вірність демократичним ідеалам кров'ю своїх синів та доньок.

Головне фото: Ольга Волинська