У київському метро курсує поїзд, присвячений воєнній драмі "Черкаси"

У київському метро синьою гілкою курсуватиме потяг, присвячний воєнній екшен-драмі "Черкаси".

Про це повідомляє "Київський метрополітен" в Facebook.

"На стінах потяга розміщені постери, що розповідають історію тральщика та опору його команди під час анексії Криму 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, всеукраїнський кінотеатральний прокат фільму "Черкаси" розпочнеться 27 лютого 2020 року, у 6-ту річницю анексії Криму.

Напередодні виходу в кінопрокат драми "Черкаси" відбудуться прем’єрні покази фільму в містах України за участі творчої команди.

"Черкаси" – це художній повнометражний фільм про однойменний морський тральщик, що був заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним із 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Фільм заснований на реальних подіях в Криму навесні 2014 року.