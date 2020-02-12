Європарламент ухвалив резолюцію проти нелегального продажу котів і собак
Відповідну незаконодавчу резолюцію підтримали 607 депутатів ЄП, троє були проти та 19 утрималися, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Задля захисту добробуту тварин на рівні власників домашніх улюбленців, а також у системі охорони здоров'я, депутати Європарламенту закликали до створення плану дій на рівні ЄС, щоб припинити нелегальний продаж таких тварин", - заявили у законодавчому органі Євросоюзу.
Зокрема, європарламентарії закликали до створення у ЄС системи обов'язкової реєстрації котів і собак; посилення санкцій за насильство та неналежне поводження із домашніми тваринами; а також заохочення людей до прийняття у дім, а не купівлі тварин.
Як заявили у Європарламенті, за наявними оцінками, щомісяця в ЄС продається 46 тис. собак. Більшість із них не мають належної реєстрації.