У Дніпрі заснували раду захисту тварин і хочуть ввести посаду зоошерифа

У Дніпровській міській раді заснували координаційну раду захисту тварин, до об‘єднання увійшли 25 представників зоозахисних організацій та волонтери.

Про це йшлося під час зустрічі міського голови Дніпра Бориса Філатова із зоозахисниками, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Координаційна рада потрібна для того, аби систематизувати роботу зоозахисників, узаконити деякі підходи й методи», - наголосив Філатов.

За його словами, у Дніпрі до вирішення проблем з бродячими тваринами підходять за всіма правилами науки, цивілізовано та так, як це має функціонувати у будь-якому місті.

Обговорення проблем у сесійній залі тривало більш ніж дві з половиною години, зокрема, йшлося про необхідність так званого зоошерифа, який опікуватиметься розслідуванням злочинів проти тварин.

Результатом зустрічі стала й обіцянка придбати для міста пересувний стерилізаційний центр, що викликало неабияке схвалення серед присутніх.

Для координаційної ради також планують створити окремий телеграм-канал, а у діяльності об‘єднанню допомагатимуть, зокрема, представники КП «Муніципальна варта».

Комунальне підприємство «Зооконтроль» у Дніпрі зареєстровано у 2013 році, однак активно діяти воно почало лише з 2016-го.Тут ведуть системну роботу зі стерилізації, вакцинації від сказу та чипування собак. у 2018 році міськрада визнала котів частиною екосистеми, їх також відловлюють і стерилізують. Безпритульним тваринам шукають господарів, так, цього року відловлено 2069 собак, з них стерилізовано 1784. Знайшли господарів 227 собак і 7 котів.

Загальна мета – зменшити популяцію безпритульних тварин цивілізованим шляхом. Дані європейської організації Animal-id підтверджують, що кількість безпритульних тварин у місті зменшилася вдвічі – із 5 тис. до понад 2 тис. особин. Також стерилізовано понад 25% вуличних собак.