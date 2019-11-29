Після протестів зоозахисників у Дніпро повернули собак, яких вивезли до Харкова

Собак, яких відвезли до Харкова для усипляння, після акції протесту зоозахисників повернули в Дніпро.

Тут 25 тварин стерилізують, зроблять щеплення та чіпування і відпустять назад на свободу, повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька днів тому назад заблудлі підприємці... знаючи, що в Дніпрі апріорі не знищують тварин, викликали з Харкова шкуродерів. Щоб вивезти з території підприємства 25 бродячих собак і вбити їх у Харкові. А сьогодні особисто заступник мера Михайло Лисенко поїхав до Харкова й забрав нещасних тварин. Назад до Дніпра. Тут псів стерилізують, зроблять щеплення та чіпування і відпустять назад на свободу», - уточнив Філатов.

За його словами, в Дніпрі - найкраща у країні програма по роботі з бродячими тваринами, стерилізації, чіпуванню, щепленню тощо.

Крім того, додав Філатов, у Дніпрі дуже активні зоозахисники. «У Дніпрі зоозахисники такі, що будь-кого заженуть за горизонт. Навіть мер боїться цих добрих жіночок, які три роки тому разом зі своїми улюбленцями мало не взяли штурмом міськвиконком», - зізнався міський голова.

Філатов нагадав, що скорочення популяції бродячих тварин можливе виключно природним шляхом, а фізичне знищення собак і котів призводить лише до того, що ліквідовану популяцію замінить популяція з сусіднього регіону. «Умовно, в Дніпро прийде зграя з Підгороднього. Тільки ще більш агресивна й голодна», - уточнив Філатов.

Як повідомляв Укрінформ, Дніпровський завод «Інтерпайп» найняв підрядника, який відловив з території підприємства 25 собак і відвіз до Харкова. Зоозахисники розпочали протести: підприємство відоме в Дніпрі жорстким поводженням із тваринами. Припускали, що собак просто вб'ють.

Фото: Borys Filatov, facebook