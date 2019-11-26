Собаці, якого господар волочив за авто, врятували пальці

Собаці, якого господар прив'язав до автомобіля і більше кілометра тягнув по дорозі, вдалося врятувати пальці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

У відомстві розповіли, що кінолог щодня возить тварину у ветклініку.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому неподалік від с.Кузьмин Красилівського району Хмельниччини чоловік прив'язав собаку до автомобіля і волочив його по дорозі.

Випадкові свідки змусили чоловіка зупинитись. Він пояснив свій вчинок тим, що пес начебто покусав його матір, і він вирішив позбутися тварини.

Слідчі Хмельницького ГУ НП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» за фактом знущання з собаки.

Згодом МВС повідомило, що врятована тварина перебуває у кінологічному центрі Нацполіціі.