На Хмельниччині нагородили військового, який врятував від знущань собаку

У Національній поліції голова відомства Ігор Клименко і заступник очільника МВС Антон Геращенко нагородили військовослужбовця, який врятував від знущань собаку на Хмельниччині.

Про це інформує Нацполіція у Facebook.

"Глава Нацполіції Ігор Клименко разом із заступником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком зустрілися зі старшим сержантом Збройних сил України та його дружиною, аби вручити подяку та цінні подарунки", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що те, що старший сержант наздогнав машину, якою тягнули прив'язаного пса, і разом з дружиною почали рятувати собаку.

«Дякую вам за людяність і за милосердя. Я думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість», - із такими словами звернувся до подружжя глава Нацполіції.

Як повідомлялося, слідчі Хмельницького ГУ НП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» за фактом знущання над собакою. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Інцидент стався неподалік від с.Кузьмин Красилівського району Хмельниччини. Випадкові свідки змусили зупинитися чоловіка, який тягнув за своїм авто собаку зі скривавленими лапами.

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Свій вчинок чоловік пояснив тим, що пес начебто вкусив його матір.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік, якого звинувачують у знущання над твариною, обіймає досить високу посаду. Собаку тягнув за машиною більше кілометра, поки його не зупинили обурені свідки.

Згодом МВС повідомило, що потерпілого від знущань хмельницького собаку прихистила поліція.

Фото: Національна поліція