Що "бісить" українців у традиційних сервісах таксі

В Україні традиційними сервісами таксі задоволені лише половина клієнтів.

Про це заявила виконавча директорка Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко на брифінгу 11 лютого в Києві, презентуючи результати опитування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лише половина опитаних задоволені традиційними сервісами таксі, 42% оцінюють своє враження як нейтральне», - сказала вона.

При цьому, як додала Харченко, клієнти краще відносяться до таксі, що працюють з мобільними додатками (Uber, Uklon, Bolt та інші).

«62% опитаних оцінюють їх особисте враження від таксі з мобільними додатками як позитивне. Кожен четвертий — нейтральне», - зазначила вона.

Водночас майже 36% опитаних мають поганий досвід використання традиційних таксі. Частіше це через скасування поїздки без попередження, бруд у салоні, тривалістю часу пошуку машини та грубе обслуговування, пояснила Харченко.

Разом з тим близько 73% опитаних користувались таксі з мобільними додатками, і 91% рекомендували б їх іншим.

Загалом 84% опитаних людей позитивно оцінюють український ринок перевізників, 63% у разі необхідності скористалися б таксі з мобільними додатками, і 37% подзвонять до традиційного, уточнила Харченко.

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Серед переваг таксі з мобільних додатків 36% опитаних людей називають кращу безпеку, 42% кращий рівень послуг та 48% - кращий технічний стан транспортних засобів.

Опитування споживачів послуг таксі проводилося КМІС на замовлення Інституту соціально-економічної трансформації у грудня 2019 року - січні 2020 року в містах Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Вінниця, Львів та Харків. Загалом методом телефонного та онлайн інтерв’ю було опитано 1509 респондентів у віці 25-45 років, які є користувачами послуг таксі. Похибка вибірки 3,8%.