У Колумбії заборонили Uber
Укрінформ
Управління промисловості й торгівлі уряду Колумбії (SIC) заборонило працювати компанії Uber.
Про це повідомляє AP із посиланням на саме відомство.
“Колумбія у п'ятницю заборонила Uber працювати після позову до суду, в якому група таксистів звинуватила компанію в недобросовісній конкуренції”, - йдеться у повідомленні.
В Управлінні наказали Uber негайно припинити надавати послуги, проте, заявили, що компанія може оскаржити рішення регулятора.
За даними SIC, Uber “мав суттєву перевагу”, яка порушувала норми ринку.
Uber працював у Колумбії з 2013 року. Компанія сплачувала податки, однак, не мала необхідного дозволу на надання послуг в країні. Загалом Uber працював в 11 містах Колумбії.