У Колумбії заборонили Uber

Управління промисловості й торгівлі уряду Колумбії (SIC) заборонило працювати компанії Uber.

Про це повідомляє AP із посиланням на саме відомство.

“Колумбія у п'ятницю заборонила Uber працювати після позову до суду, в якому група таксистів звинуватила компанію в недобросовісній конкуренції”, - йдеться у повідомленні.

В Управлінні наказали Uber негайно припинити надавати послуги, проте, заявили, що компанія може оскаржити рішення регулятора.

За даними SIC, Uber “мав суттєву перевагу”, яка порушувала норми ринку.

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Uber працював у Колумбії з 2013 року. Компанія сплачувала податки, однак, не мала необхідного дозволу на надання послуг в країні. Загалом Uber працював в 11 містах Колумбії.