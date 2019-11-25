Uber позбавили ліцензії у Лондоні

Департамент транспорту Лондона позбавив компанію Uber ліцензії через порушення вимог безпеки пасажирів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на відомство.

“Uber позбавили ліцензії на роботу в Лондоні через численні порушення правил безпеки пасажирів”, - йдеться у повідомленні.

У Департаменті транспорту Лондона заявили, що компанія дозволяла перевезення пасажирів, водіям, які працюють без реєстрації та не мають страховки.

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У свою чергу в самій компанії заявили, що вважають рішення “неправильним”, і додали, що оскаржуватимуть його. Uber має 21 день на оскарження та може продовжувати працювати у столиці Великої Британії до рішення суду.