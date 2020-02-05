Адаптована версія “Скаженого весілля” очолила литовський прокат

Адаптована версія української комедії “Скажене весілля”, прем’єра якої 31 січня відбулася у Литві, вийшла на перше місце кінопрокатного рейтингу країни.

У місцевому кінопрокаті стрічка вийшла під назвою Importinis jaunikis (“Імпортний наречений”), повідомляє Media Business Reports.

“За вихідні з 31 січня до 2 лютого фільм зібрав рекордну суму в $233 965 (загальний боксофіс вікенду склав $437 346). Дистрибуційна гілка компанії ACME випустила стрічку одразу на 218 екранах”, - ідеться у повідомленні.

Режисер нової стрічки - Сімонас Ашкелавічус, продюсери - Жилвінас Науйокас і Річардас Марцинкус. Виробництво - компанії ACME Film.

Як повідомлялося, на початку 2019 року компанія Film.UA Distribution уклала угоду з ACME Film - найбільшою кінопрокатною компанією в країнах Балтії. Вона виробляє найпопулярніші фільми у Литві. Компанія придбала права на виробництво локальної адаптованої версії “Скаженого весілля” з опціоном виробництва латвійської і естонської версій фільму. “Скажене весілля” є першим випадком експорту власного оригінального формату фільму, створеного в Україні.

Головну роль нареченого у литовській версії зіграв Феліпе Габріель Дос Сантос Ксав’є – відомий бразильський футболіст, мультихудожник та модель, відеоблогер YouTube, який мешкає в Латвії. Феліпе знайшли через блог, у якому він розповідає, як вчить латвійську мову.

В Україні "Скажене весілля" стало одним з головних кінотеатральних хітів 2018 року, а в цілому зібрало в прокаті майже 55 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 2019 року в Україні відбулася прем’єра комедії “Скажене весілля 2”. За три тижні стрічка зібрала 40 млн гривень та понад 430 тисяч глядачів у прокаті.

2 лютого “Скажене весілля 2” вийшло в широкий кінотеатральний прокат у Польщі. Дистриб’ютором фільму стала компанія Eastern European Film Distributors.

Фото - AcmeFilmLT